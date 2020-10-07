Черкесск, , 13:25 — REGNUM В Карачаево-Черкесии есть определенные позитивные показатели в экономике, однако есть и те, которые не позволяют назвать развитие республики полноценным. Об этом говорит, в частности, 83-е место среди субъектов РФ, которое занимает регион по объему валового внутреннего продукта на душу населения. Об этом заявил 6 октября вице-премьер РФ Юрий Трутнев, который находится с рабочей поездкой в Карачаево-Черкесии.

Так, по его словам, среди позитивных показателей — рост индексов промышленного производства и инвестиций в основной капитал. При этом остаются низкими показатели объема оборота розничной торговли и внешнеторгового оборота, отметил заместитель председателя правительства РФ.

«Если говорить о состоянии экономики Карачаево-Черкессии в целом, то с одной стороны республика развивается, растет индекс промышленного производства, увеличился индекс инвестиций в основной капитал. С другой стороны, уровень ВВП на душу населения в Карачаево-Черкессии находится на 83 месте в России, низкие показатели по объему оборота розничной торговли и по внешнеторговому обороту», — цитирует Трутнева его пресс-служба.

Вице-премьер отметил, что для того чтобы «республика развивалась быстрее, чтобы лучше жили люди», необходимо федеральным и региональным властям «найти направления, на которых надо сосредотачивать совместные усилия».

Напомним, Юрий Трутнев является полпредом президента РФ в ДФО и одновременно курирует Северный Кавказ. Он совершает уже вторую поездку по субъектам округа с целью выполнения поручений Владимира Путина и председателя правительства России Михаила Мишустина по формированию системы развития Северного Кавказа. Первым субъектом, который он посетил в августе 2020 года, стала Чечня.