Киев, , 13:13 — REGNUM Международные резервы Украины в сентябре сократились на 8,7% (порядка 2,5 млрд долларов), до 26,5 млрд долларов, сообщил 7 октября украинский нацбанк.

Отметим, что нынешнее месячное падение резервов стало самым большим для Украины в 2020 году.

Регулятор поясняет, что резервы снизились из-за прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства. Кроме того, на валютном рынке наблюдалась неблагоприятная ситуация.

Нацбанк напоминает, что в сентябре долговые выплаты Украины составили 2,6 млрд долларов — из них 2,2 млрд были направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций, еще 417,4 млн долларов — на выполнение обязательств перед МВФ.

Что же касается валютного рынка, пояснили в НБУ — в сентябре спрос на валюту превышал предложение из-за оживления деловой активности, в частности активизации импортеров и компаний, которые покупали валюту для выплат по внешним долгам. Соответственно, для сглаживания колебаний нацбанк выходил на рынок с интервенциями по продаже валюты, которые по итогам месяца составили 231,5 млн долларов.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило итоговый прогноз по размеру международных резервов Украины в 2020 г. до 27,4 млрд долларов. Весной агентство ожидало, что по итогам года резервы упадут до 22,9 млрд долларов.