Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно документу, доходы города в 2021 году составят 623,5 млрд рублей, расходы — 710,7 млрд рублей. Таким образом, дефицит сократится до 87,2 млрд с нынешних 111 млрд рублей, запланированных на 2020 год.

В 2022 году доходы составят 676,9 млрд рублей, расходы — 731,3 млрд, дефицит — 54,4 млрд рублей. В 2023 году, по плану Смольного, доходы должны составить уже 712,3 млрд рублей, расходы — 752,2 млрд, дефицит — 39,9 млрд рублей.

Ожидается, что в 2021—2023 годах темпы роста собственных доходов Петербурга будут соответствовать темпам роста экономики, то есть 106−109% по отношению к предшествующему году.

Почти 48% всех доходов — около 298 млрд рублей — обеспечат петербуржцы напрямую через НДФЛ, еще 24%, или 150 млрд рублей, поступят в казну в качестве налога на прибыль организаций.

Расходы на госпрограммы в 2021 году составят 660,8 млрд рублей, включая 164 млрд рублей — на развитие образования, 126 млрд — на развитие здравоохранения, 103 млрд — на развитие транспортной системы, 93 млрд рублей — на социальную поддержку граждан, 35,5 млрд рублей — на программы по доступному жилью и ЖКХ.

На адресную инвестиционную программу в 2021 году собираются потратить 86 млрд рублей, из которых 4 млрд рублей ждут из федерального центра.

«Время для нас непростое, надо искать дополнительные источники. Требую от всех предельно рачительного отношения к расходованию бюджетных средств», — сказал губернатор Александр Беглов. Он потребовал, чтобы все контракты в рамках национальных проектов были заключены до 1 апреля 2021 года.

Предполагается, что в следующем году в строй введут 32 социальных объекта, включая 11 детских садов, семь объектов здравоохранения, также завершится реконструкция библиотеки им. Маяковского.

Как сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников, 11,5 млрд рублей уйдут на реализацию задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в январском послании 2020 года. Из них 3 млрд рублей потратят на горячее питание для 220 тыс. младшеклассников.

«Могу с уверенностью сказать, что все задачи, поставленные президентом в послании от января этого года, в следующем году будут выполнены. По крайней мере, финансирование запланировано в полном объеме», — подчеркнул Корабельников.

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