Москва, , 12:51 — REGNUM Россия еще далека от того, чтобы исчерпать свои возможности для поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. Так он прокомментировал рецепты Всемирного банка, эксперты которого призвали не спешить с массовой поддержкой малого и среднего бизнеса, а помогать только перспективным компаниям.

«Непонятно, почему речь идёт об исчерпании возможностей. Основная поддержка идёт через субсидирование процентной ставки, а это не такие большие деньги. Ни в прошлом, ни в этом году заложенный триллион не выбран. Скорее проблема в отсутствии кворума хороших проектов, чем в мерах их финансирования. И плюс, что такое перспективные МСП? Российское государство на этот вопрос ищет ответ уже долго. Если у ВБ есть такая информация, просим поделиться», — сказал Свириденко.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что российский уровень госдолга чрезвычайно низок по сравнению с таковым в США, Европе и большинстве стран.

«Осознанная политика по его снижению сейчас даёт возможность правительству РФ кратно наращивать его объем без высоких рисков», — пояснил Свириденко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Свириденко заявил, что власти РФ не должны отказываться от поддержки малого и среднего бизнеса, который создает рабочие места.

Читайте ранее в этом сюжете: Голодные бунты: чем для РФ опасно выполнение рецептов Всемирного банка?

Читайте развитие сюжета: Эксперт рассказал о трудностях малого и среднего бизнеса в пору пандемии