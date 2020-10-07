Москва, 7 октября 2020, 12:51 — REGNUM Россия еще далека от того, чтобы исчерпать свои возможности для поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. Так он прокомментировал рецепты Всемирного банка, эксперты которого призвали не спешить с массовой поддержкой малого и среднего бизнеса, а помогать только перспективным компаниям.
Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что российский уровень госдолга чрезвычайно низок по сравнению с таковым в США, Европе и большинстве стран.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Свириденко заявил, что власти РФ не должны отказываться от поддержки малого и среднего бизнеса, который создает рабочие места.
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