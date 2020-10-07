Калининград, , 12:52 — REGNUM Завод «Автотор» в Калининграде приступил к производству бизнес-седана Hyundai Sonata в режиме полного цикла. Об этом сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Отмечается, что с 2017 года выпуск бизнес-седана на мощностях этого завода происходил в режиме крупноузловой сборки. Теперь же производственный процесс включает в себя этапы сварки и окраски кузова.

«Переход на производство полного цикла позволит достичь более глубокой локализации Hyundai Sonata», — передала слова управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева пресс-служба предприятия.

Калицев добавил, что специалисты компании значительно расширили оснащение этой модели. Начиная с базовой комплектации Sonata получит подогрев форсунок стеклоомывателя и внутренней ручки крышки багажника. В версии Comfort будет доступен электрообогрев стекла. Эта комплектация получит также электромеханический ручной тормоз.

Напомним, в сентябре текущего года дилеры Hyundai в России продали 18 380 машин, что на 15% больше, чем годом ранее.

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