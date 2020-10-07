Магас, , 12:47 — REGNUM Два детских сада в Ингушетии включены в реестр проектов повторного применения для дошкольных образовательных учреждений. Минстрой РФ рекомендовал применение этих проектов на территории России, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным минстроя Ингушетии, «архитектурные решения детских садов соответствуют современным организационно-техническим и архитектурно-строительным требованиям». Кроме того, в них соблюдены принципы создания безбарьерной среды и зонирования помещений по функциональному и возрастному признаку.

За счет применения типовых проектов детских садов, построенных в Ингушетии и одобренных для тиражирования Минстроем РФ, может значительно снизиться стоимость проектирования и строительства детских образовательных учреждений. Ранее в реестр Минстроя РФ для тиражирования было включено девять проектов детских садов, построенных в Ингушетии.

Напомним, в 2020 году в Ингушетии уже построено 15 детских образовательных дошкольных учреждений на общую сумму 2,342 млрд рублей.