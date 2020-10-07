Сеул, , 12:44 — REGNUM 6 октября в формате видеоконференции прошел корейско-болгарский энергетический семинар. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, участники встречи обсудили вопросы климатических изменений и борьбы с ними, пути преодоления глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также диверсификацию источников энергии и водородную политику обеих стран.

Семинар проводился с целью укрепить двустороннее сотрудничество в сфере «зеленой» экономики и поддержать выход южнокорейских компаний на рынок Болгарии.

Зелëная экономика — направление в экономической науке, сформировавшееся в конце XX века, в рамках которого считается, что экономика является зависимым компонентом природной среды, в пределах которой она существует и является её частью.