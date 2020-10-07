Пекин, , 12:36 — REGNUM С января по сентябрь 2020 года в Китае было куплено 337 тыс. экземпляров седанов Nissan Sylphy (Sentra) нового поколения. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Таким образом, модель, премьера которой состоялась в 2019 году, стала в нынешнем году абсолютным бестселлером на местном рынке. Объёмы реализации обновлённой модели превзошли в КНР Volkswagen Lavida (271 тыс. ед.) и Toyota Corolla (243 тыс. ед.).

Рестайлинговое авто имеет полностью пересмотренный экстерьер, а по размерам оно превосходит предшественника. Длина автомобиля равна 4641 мм, а колёсная база составляет 2712 мм.

Sylphy укомплектована модернизированным атмосферным мотором HR16DE рабочим объёмом 1,6 л. Производительность движка равна 123 л. с. (168 Нм). Силовой агрегат трудится с пятискоростной «механикой» или вариатором.

Также автомобиль может похвастаться стабилизационной системой, кондиционером, новейшей мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, а также опцией автоматического экстренного торможения.

Ранее дилеры компании Nissan в РФ приступили к реализации рестайлинговой модели кроссовера Qashqai.

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