Киев, , 12:30 — REGNUM Российский Газпром обратился к Украине с просьбой увеличить объемы транзита российского газа по украинской ГТС, заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Природный газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление Коболева сегодня, 7 октября, цитируют украинские СМИ.

Глава «Нафтогаза» отмечает, что соответствующая просьба Газпрома является очень положительным сигналом, который Киев использует в будущем.

«Во-первых, украинская сторона сможет получить больше прибыли… что означает больше доходов и больше налогов, уплаченных в бюджет государства. Во-вторых, это доказывает, что российская позиция, согласно которой украинскую ГТС необходимо заменить на «Северный поток — 2», является абсолютно ошибочной», — сказал Коболев.

Представитель Киева отметил, что важно вспоминать этот момент, когда будут проходить следующие дискуссии относительно «Северного потока — 2».

«И важно это донести также нашим американским коллегам, которые планируют распространить санкции на всех партнеров «Северного потока — 2»», — резюмировал Коболев.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, компания-оператор ГТС Украины за девять месяцев 2020 года прокачала 39,5 млрд кубометров газа, что на 40% меньше, чем за этот же период прошлого года. При этом отдельно подчеркивается, что с начала 2020 года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует лишь 81%.