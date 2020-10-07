Найроби, , 13:28 — REGNUM В Кении готовятся к ратификации трех ключевых конвенций, направленных на повышение безопасности и эффективности рыболовства, обеспечение специализированной подготовки рыбаков, а также улучшение их благосостояния. Об этом сообщает газета The Standard со ссылкой на заявление исполняющего обязанности генерального директора морского управления Кении (КМА) Джона Оминго.

«В Кении убеждены, что один из документов, Кейптаунское соглашение 2012 года, гарантирует соблюдения прав рыбаков», — заявил Оминго.

Он добавил, что сектор рыболовства является одним из ключевых факторов обеспечения продовольственной безопасности населения Кении, и поэтому КМА рекомендовало Государственному департаменту судоходства и морских дел ратифицировать три конвенции.

Оминго сделал эти замечания во время спуска на воду принадлежащего Кении рыболовецкого судна FV Ra-Horakhthy в рыболовецком комплексе Ливатони в минувшие выходные. Он похвалил кенийского инвестора за постройку судна, добавив, что это обнадеживает, когда жители страны получают рабочие места.

«Создание рабочих мест для кенийских рыбаков имеет первостепенное значение для сокращения бедности и в значительной степени обеспечения продовольственной безопасности. Поэтому мы приветствуем решение владельцев и директоров FV Ra-Horakhty зарегистрировать свое судно в Кении и поощряем привлечение кенийских рыбаков на борт судна», — сказал он.