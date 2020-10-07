Ростов, Ярославская область, 7 октября 2020, 12:22 — REGNUM УФАС России по Ярославской области проверяет достоверность рекламы, которая обещает увидеть «панораму Ростова». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу решений ФАС.

УФАС
УФАС

Управление возбудило дело о нарушении закона «О рекламе». Антимонопольщикам поступила жалоба о том, что реклама, установленная на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области, является недостоверной. Реклама гласит: «ПАНОРАМА РОСТОВА 50 М → …кэмпинг, туалет, бинокль».

«Как указано в обращении, информация на данной конструкции о возможности увидеть панораму города Ростов с указанной смотровой площадки является недостоверной, поскольку в действительности возможность увидеть панораму города Ростова на указанной смотровой площадке отсутствует, в том числе с использованием оптической техники (бинокля). Данное обстоятельство обусловлено значительным расстоянием между смотровой площадкой и города Ростов (11 км). В отсутствие оптической техники потребитель не может разглядеть в ясную погоду даже силуэты города, а с использованием бинокля можно увидеть только силуэты отдельных зданий. При этом разглядеть очертания г. Ростова в целом, составить впечатление о его размерах, особенностях, архитектурно строительном планировании не представляется возможным», — говорится в определении УФАС о возбуждении дела.

В случае, если недостоверность рекламы будет установлена, владельцу туристического аттракциона грозит штраф.