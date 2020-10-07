Ростов, Ярославская область, , 12:22 — REGNUM УФАС России по Ярославской области проверяет достоверность рекламы, которая обещает увидеть «панораму Ростова». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу решений ФАС.

УФАС

Управление возбудило дело о нарушении закона «О рекламе». Антимонопольщикам поступила жалоба о том, что реклама, установленная на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области, является недостоверной. Реклама гласит: «ПАНОРАМА РОСТОВА 50 М → …кэмпинг, туалет, бинокль».

«Как указано в обращении, информация на данной конструкции о возможности увидеть панораму города Ростов с указанной смотровой площадки является недостоверной, поскольку в действительности возможность увидеть панораму города Ростова на указанной смотровой площадке отсутствует, в том числе с использованием оптической техники (бинокля). Данное обстоятельство обусловлено значительным расстоянием между смотровой площадкой и города Ростов (11 км). В отсутствие оптической техники потребитель не может разглядеть в ясную погоду даже силуэты города, а с использованием бинокля можно увидеть только силуэты отдельных зданий. При этом разглядеть очертания г. Ростова в целом, составить впечатление о его размерах, особенностях, архитектурно строительном планировании не представляется возможным», — говорится в определении УФАС о возбуждении дела.

В случае, если недостоверность рекламы будет установлена, владельцу туристического аттракциона грозит штраф.