Москва, , 12:14 — REGNUM Пандемия не помешала России и Соединённым Штатам нарастить совместный товарооборот. Об этом в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил президент РФ Владимир Путин. Фрагмент беседы транслировался в эфире телеканала «Россия-24».

"Товарооборот вырос за время президентства Трампа, и вырос заметно, несмотря на все ограничения, даже несмотря на пандемию, — подчеркнул российский лидер. — Может с пандемией там какие-то корректировки были, но в целом такой тренд на рост товарооборота».

Такую тенденцию глава государства назвал хорошей, поскольку речь идёт и о рабочих местах, и о деловой активности. При этом Путин добавил, что ряд совместных российско-американских проектов пока реализовать не удалось, в частности по созданию делового и экспертного совета.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года оборот внешней торговли между Россией и США вырос на 4,9% — до $26,237 млрд. По данным Федеральной таможенной службы России, экспорт российской продукции в США в минувшем году вырос на 4,4% и в денежном выражении составил $13,049 млрд, импорт американских товаров в России увеличился на 5,3% и составил $13,188 млрд.