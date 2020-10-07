Москва, , 12:12 — REGNUM В сентябре 2020 года вкладчики Сбербанка забрали со своих депозитов $441,8 миллиона. Отток денег превысил показатели апреля ($298,2 млн), но не достиг мартовского рекорд ($1,39 млрд), передает РБК.

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Средства граждан в валюте в российских банках за сентябрь сократились на $377,2 млн, или на 1,2%. При этом остатки на валютных счетах выросли на $76,8 млн.

Экономисты связывают существенный отток валюты с ослаблением рубля. На фоне падения курса нацвалюты клиенты банков конвертировали валютные вклады в рубли.

Как сообщало ИА REGNUM, у Сбербанк появился новый логотип. Он представляет из себя сине-зеленый круг с галочкой в центре, а также слово «Сбер» сбоку.

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