Москва, 7 октября 2020, 12:06 — REGNUM Власти РФ не должны отказываться от поддержки малого и среднего бизнеса, который создает рабочие места. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. Так он прокомментировал доклад Всемирного банка, авторы которого призвали поддерживать МСП лишь точечно, а не массированно.
И поэтому, как подчеркнул Свириденко, принципиальная позиция государства — помочь людям через поддержку предпринимателей.
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Напомним, что ранее «Коммерсантъ» распространил информацию о докладе Всемирного банка. Эксперты этой организации призвали воздержаться от массированной поддержки всех МСП. Свою позицию ВБ обосновывает тем, что в противном случае у страны может не остаться ресурсов для поддержки тех МСП, которые уже вышли на этап восстановления.