Москва, , 12:06 — REGNUM Власти РФ не должны отказываться от поддержки малого и среднего бизнеса, который создает рабочие места. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. Так он прокомментировал доклад Всемирного банка, авторы которого призвали поддерживать МСП лишь точечно, а не массированно.

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«С такой пандемией ещё не сталкивалась ни одна экспертная организация. Поэтому, какие меры поддержки эффективны, вопрос открытый. В этом году страны дружно нарушили все рецепты МВФ и ВБ, но это помогло избежать, например, голодных бунтов в США, — сказал Свириденко. — Поэтому этим международным организациям, вероятно, придется менять подходы. В конце концов, если США помогают всем, почему мы должны сужать круг поддержки, когда нас критикуют за то, что он и так узкий? Малый и средний бизнес создает занятость, хотя и не занимает значительную часть в ВВП».

И поэтому, как подчеркнул Свириденко, принципиальная позиция государства — помочь людям через поддержку предпринимателей.

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Напомним, что ранее «Коммерсантъ» распространил информацию о докладе Всемирного банка. Эксперты этой организации призвали воздержаться от массированной поддержки всех МСП. Свою позицию ВБ обосновывает тем, что в противном случае у страны может не остаться ресурсов для поддержки тех МСП, которые уже вышли на этап восстановления.