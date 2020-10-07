Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM В Ростовской области около 25 млн рублей направят на закупку кислородных концентраторов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 7 октября.

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Оборудованием оснастят четыре стационара в Ростове-на-Дону, где проходят лечение пациенты с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус. Ранее инфекционный отделения не имели стационарную кислородную сеть требуемой производительности.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону COVID-госпитали развёрнуты на базе городской больница №1 имени Семашко и городской больницы № 20. С 8 октября будет введено 400 коек на базе областной клинической больницы № 1.