Уфа, , 12:07 — REGNUM Руководством Ишимбайской ЦРБ в Башкирии отменен приказ о прекращении с октября стимулирующих выплат медикам за стаж и категорию. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба республиканской организации Башкирии профсоюза работников здравоохранения РФ.

В сообщении говорится, что ранее в Ишимбайской ЦРБ коллективным договором были установлены выплаты за стаж и категорию: доплаты за выслугу лет составляют от 10 до 15% к окладу, а за квалификационные категории — от 8% до 23%.

По словам главного специалиста по нормированию и оплате труда Республиканского профсоюза работников здравоохранения Зухры Галимхановой, летом текущего года администрация этого медицинского учреждения в одностороннем порядке издала приказ, который снижал стимулирующие выплаты из-за сложного финансового положения организации.

Отмечается, что сотрудники медучреждения обратились по этому поводу на горячую линию профсоюза. Администрации больницы было направлено письмо о нарушении Трудового кодекса и положений Коллективного договора. В итоге, приказ о снижении стимулирующих выплат за категорию и стаж был отменен.

Сообщается, что в середине июля текущего года в Ишимбайской ЦРБ был издан новый приказ о прекращении с октября выплат за категорию и стаж. В августе текущего года Республиканский профсоюз работников здравоохранения направил в адрес администрации Ишимбайской ЦРБ еще одно письмо о недопустимости прекращения стимулирующих выплат. Помимо этого, прошла встреча руководства больницы и профсоюза. В итоге в конце сентября приказ о прекращении выплат стимулирующего характера был также отменен.

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