Москва, , 11:52 — REGNUM Российская молодежь увидела свое место в будущей цифровой экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что индекс потребительской уверенности в III квартале 2020 г. вырос до 22%.

«Ожидания, что после пандемии экономика резко девальвирует, были высоки. Бизнес научился выживать по-новому, а молодежь, увлечённая гаджетами и интернетом, увидела свое место в будущей цифровой экономике, — сказал Тимофеев. — В целом видно, что потребление никуда не денется, и само потребительское настроение будет сильнее страхов ухудшения. Все большая часть населения переживает уже не опасения, что денег не будет, а переживания по поводу девальвации рубля (которая порой кажется искусственной) и, следовательно, рассчитывает потратиться на что-то крупное и ценное».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин рассказал, что может остановить в РФ рост потребительской уверенности.