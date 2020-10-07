Сеул, , 11:53 — REGNUM В сентябре 2020 года в Южной Корее было зарегистрировано 21 839 импортных автомобилей, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошло года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации автомобильных импортёров и дистрибьютеров (KAIDA).

Известно, что за месяц в Южной Корее было продано 5 958 автомобилей Mercedes-Benz (+22,7%), 5 275 автомобилей BMW (+24,1%), 2528 автомобилей Audi (+26,7%), 2056 электромобилей Tesla (+55,9%), 1108 автомобилей Mini, 872 автомобилей Volkswagen, 853 автомобилей Jeep, 801 автомобилей Volvo, 701 автомобилей Lexus, 659 автомобилей Ford.

Кроме того, продажи автомобилей японских марок в стране выросли на 32,2%, до 1458 единиц. В частности, продажи Lexus выросли на 49,5%, Toyota — на 36,6%, Honda — на 47%, а продажи Infiniti, напротив, сократились на 95,8%.