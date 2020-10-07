Варшава, , 11:59 — REGNUM Штраф в размере почти $7,6 млрд наложил польский антимонопольный регулятор UOKiK на компанию «Газпром» в рамках дела «Северного потока — 2». Об этом сообщил глава UOKiK Томаш Хрустный 7 октября на брифинге в Варшаве.

«Газпром» оштрафован на 29 млрд злотых, а пять его партнёров по строительству газопровода — на более чем 234 млн злотых, так как они объединились для финасирования проекта без согласия UOKiK. Партнёры Газпрома — это компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall, уточнил он.

Штрафы являются максимальными по законам Польши и составляют 10% годового оборота компаний. В UOKiK готовы, что российская компания обжалует решение, добавил Хрустный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша уже накладывала на Газпром штраф по делу о строительстве газопровода.

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