Москва, , 11:42 — REGNUM Бывший первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Транснефть-Диаскан» Сергей Зубин стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ 7 октября, ему предъявлено обвинение в незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенном из корыстной заинтересованности — ч. 3 ст. 183 УК РФ.

По данным следствия, работая в АО «Транснефть-Диаскан», Зубин получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли. Это было сделано незаконно, без согласия собственника. Менее года спустя после увольнения из компании (в 2020 году) он предложил знакомому предпринимателю приобрести часть этих материалов за 400 млн рублей. При этом, по оценке специалистов, затраты на данные разработки превысили 2 млрд рублей.

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«Зубин был задержан с поличным непосредственно после передачи конструкторской документации третьему лицу и получения оплаты за нее», — уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По её словам, обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал и в содеянном раскаялся.

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