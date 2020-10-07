Сочи, Краснодарский край, , 11:36 — REGNUM Горьковский автозавод поставил в Сочи 30 городских автобусов ЛиАЗ-5292. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автобусы предназначены для эксплуатации на предгорных маршрутах и рассчитаны на перевозку до 108 человек.

Автопроизводители установили новейшие системы климат-контроля, видеонаблюдения, а также ГЛОНАСС и цифровые тахографы. Кроме того, транспорт оснащён электронными рейсоуказателями. В движение автобус приводит мотор ЯМЗ-536 экостандарта «Евро-5».

Отдельно стоит отметить, что ЛиАЗ-529 267 оснащён механической аппарелью для удобного въезда в салон маломобильных пассажиров. Также в автобусе есть специальные места для инвалидной коляски и собак-поводырей.

По словам замглавы города Сочи Сергея Робилко, планируется закупка ещё одной партии ЛиАЗ-5292 в количестве 20 единиц.

Напомним, по итогам августа текущего года в России было куплено 1556 автобусов, что на 30% меньше, чем год назад.

Читайте также: В Ростове-на-Дону выявили сокращение автобусов на городских маршрутах