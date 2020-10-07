Москва, , 11:26 — REGNUM Для того, чтобы потребительская уверенность жителей России вернулась к докризисным значениям, должны произойти кардинальные изменения в социально-экономической политике государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Необходим дешевый кредит, а для этого нужно ограничить финансовые спекуляции, а с другой стороны, нужна реальная социальная помощь. Более того, Минфин должен осознать, что те 12,9 трлн рублей, которые на 1 сентября лежали в федеральном бюджете без движения, это деньги для России, а не для красивой статистики. А это уже ментальная революция. И изменение политики должно произойти не на уровне министра финансов, а на более высоком уровне», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что рост потребительской уверенности в России остановит вторая волна коронабесия.

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