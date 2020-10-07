Москва, 7 октября 2020, 11:26 — REGNUM Для того, чтобы потребительская уверенность жителей России вернулась к докризисным значениям, должны произойти кардинальные изменения в социально-экономической политике государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что рост потребительской уверенности в России остановит вторая волна коронабесия.
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