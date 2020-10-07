Москва, 7 октября 2020, 11:15 — REGNUM В III квартале 2020 года жители России стремились потребить то, что им не удалось во II квартале из-за введенных тогда ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал данные Росстата, согласно которым индекс потребительской уверенности в III квартале вырос на 8 процентных пунктов по сравнению со II кварталом 2020 года и достиг минус 22%.
Как пояснил Делягин, люди стали отдыхать, поехали массово по стране, начали посещать парикмахерские и купили то, что они не могли купить ранее.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов заявил, что, невзирая на сложную экономическую ситуацию в мире, нестабильность и, как главный фактор сегодняшнего дня, возможное введение новых ограничительных мер, жители России демонстрируют умеренный оптимизм, и он растет.
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