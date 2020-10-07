Москва, , 11:15 — REGNUM В III квартале 2020 года жители России стремились потребить то, что им не удалось во II квартале из-за введенных тогда ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал данные Росстата, согласно которым индекс потребительской уверенности в III квартале вырос на 8 процентных пунктов по сравнению со II кварталом 2020 года и достиг минус 22%.

«Это показатель не очень точный, потому что основан на опросах. Опросы трудно проводить, потому что люди не всегда говорят правду. Опросы трудно интерпретировать, чтобы выборка была репрезентативной. Но в данном случае, если уровень потребительской уверенности вырос на 8 процентных пунктов, до минус 22%, то это выглядит правдоподобно, — сказал Делягин. — Потому что III квартал — это после 1 июля, когда уже шло восстановление. Когда во многих регионах ограничения просто сняли или существенной ослабили. В августе ограничений уже не было практически нигде. И то, что люди не смогли потребить во II квартале, они стали потреблять в III».

Как пояснил Делягин, люди стали отдыхать, поехали массово по стране, начали посещать парикмахерские и купили то, что они не могли купить ранее.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов заявил, что, невзирая на сложную экономическую ситуацию в мире, нестабильность и, как главный фактор сегодняшнего дня, возможное введение новых ограничительных мер, жители России демонстрируют умеренный оптимизм, и он растет.

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