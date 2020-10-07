Сеул, , 10:52 — REGNUM Южная Корея восстанавливает ранее приостановленное или частично отмененное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Китаем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отраслевые источники.

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По данным источников, с 4 октября южнокорейская авиакомпания Korean Air возобновила перелёты по маршруту Инчхон — Чжэнчжоу. Полёты по данному маршруту были восстановлены спустя восемь месяцев.

В настоящее время Korean Air выполняет полёты в четыре китайских города, таких как Чжэнчжоу, Шэньян, Гуанчжоу и Тяньцзинь.

С 1 октября авиакомпания Asiana Airlines возобновила полёты из Инчхона в Харбин. Известно, что это четвертый китайский маршрут авиакомпании после Чанчуня, Нанкина и Чэнду.