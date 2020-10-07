Самара, , 11:04 — REGNUM Работу 46 объектов потребительского рынка могут приостановить на срок до 90 дней за постоянное нарушение требований Роспотребнадзора в Самаре. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в городе ужесточили контроль за соблюдением масочного режима и других требований Роспотребнадзора на объектах потребительского рынка и бытового обслуживания из-за стабильного роста числа инфицированных коронавирусом. На особом контроле находятся кинотеатры, кафе, развлекательные центры, а также общественный транспорт.

Отмечается, что за постоянное нарушение санитарно-эпидемиологических норм могут приостановить на срок до 90 дней работу 46 объектов потребительского рынка в Самаре. Или же руководству предприятий придется заплатить штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. В перечень постоянных нарушителей занесены салоны красоты, крупные торговые сети, а также фут-корты в торговых центрах.

После проведения проверок чиновники передали необходимые материалы, в которых зафиксированы нарушения в этих объектах, в региональное управление Роспотребнадзора.

Сообщается, что материалы по трем объектам уже находятся в суде. Оштрафовать и приостановить деятельность предприятий могут за отсутствие санитайзеров и рециркуляторов для обеззараживания воздуха, несоблюдение масочного режима, а также не обеспечение соблюдения рекомендованной дистанции. На текущий момент в городе было оставлено порядка 260 протоколов на общую сумму около трех млн рублей.

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