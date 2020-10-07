Москва, , 10:44 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал больше внимания уделять борьбе с бедностью в России, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

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"Бедность в стране в 2019 году сократилась с 12,6 до 12,3%. Но бедность остается очень высокой», — заявил Кудрин в Совфеде.

Он напомнил о цели снижения бедности в стране два раза до 2030 года.

«Но несмотря на то, что она в прошлом году сократилась, по данным Росстата, в 42 субъектах РФ бедность выросла, в том числе во всех субъектах Сибирского федерального округа, еще в 11 регионах ситуация не изменилась, сокращение бедности произошло только в 32 субъектах Федерации», — привел он данные.

«Нам нужно больше уделять внимания этому вопросу, около 20 млн жителей нашей страны находятся за чертой бедности, и нам нужны более серьезные усилия, особенно в период кризиса и пандемии», — подчеркнул глава Счетной палаты.