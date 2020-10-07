Ставрополь, , 10:44 — REGNUM Крупный проект по производству томатов планирует реализовать инвестор недалеко от села Солдато-Александровское в Советском городском округе Ставропольского края. Стоимость проекта составляет свыше 7,5 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 7 октября в управлении по информполитике правительства региона.

Площадь под теплицами составит порядка 41 гектара. Отмечается, что уже выбран земельный участок под строительство, определены поставщики оборудования и конструкций, генеральный подрядчик строительства. Срок реализации инвестпроекта — 2021 год. При этом, по данным управления, будет создано более 600 новых рабочих мест.

В теплицах будет производиться более 14 тонн томатов в год. Ожидается, что реализация проекта позволит круглогодично снабжать население Северо-Кавказского федерального округа и близлежащих регионов экологически чистыми томатами и обеспечит замещение импорта отечественной продукцией.