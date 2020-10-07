Черкесск, , 10:38 — REGNUM Курорт «Домбай» в Карачаево-Черкесии снискал себе популярность с давних времен, однако в последнее время его развитию не уделяется должного внимания. Необходимо придать курорту новый вектор развития. Об этом заявил 6 октября в ходе рабочей поездки в Карачаево-Черкесию вице-премьер России — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который курирует развитие Северо-Кавказского федерального округа.

«Есть «Архыз», который, слава богу, уже в общем и целом состоялся. И есть «Домбай», которому мы давно не помогали, а он относится к числу традиционных центров горнолыжного отдыха, только с инфраструктурой горнолыжной там не все в порядке», — приводит слова Трутнева ТАСС.

По словам заместителя председателя правительства России, в дальнейшем необходимо предусмотреть федеральные вложения в развитие «Домбая». Курорт «Архыз», по его мнению, дальше можно развивать на средства частных инвесторов.

«Мне кажется, если мы сейчас можем развивать дальше «Архыз» за счет средств частных инвестиций, а деньги федерального бюджета использовать для развития «Домбая», то общей пользы будет больше», — подчеркнул вице-премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе поездки на курорт «Архыз» Юрий Трутнев также выказал мнение, что проект туркомплекса уже можно считать одним из немногих проектов развития горнолыжного спорта, который удалось осуществить за последние годы.