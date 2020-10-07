Москва, , 10:39 — REGNUM В сентябре 2020 года российский авторынок занял пятое место в Европе. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Первое место по реализации новых машин в сентябре занял авторынок Великобритании, где было продано 328 041 машина. Это на 4,4% меньше прошлогоднего результата продаж. Отмечается, что на этом рынке реализация в сентябре 2020 года стала худшей с 1999 года.

На втором месте разместился авторынок Германии с результатом в 265 227 проданных автомобилей. Здесь наблюдается рост на 8,4% по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров среди европейских авторынков замыкает Франция, где было реализовано 168 290 новых машин (-3%).

На четвёртом месте Италия, чьи дилеры продали 156 132 машины (+9,5%).

Напомним, в России по итогам сентября 2020 года было реализовано 154 409 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

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