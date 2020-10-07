Калуга, , 10:52 — REGNUM Пять инвестиционных проектов реализовал за 13 лет работы в Калужской области шведский концерн Volvo в лице своей компании АО «Вольво Восток». За это время в консолидированный бюджет региона было перечислено почти четыре миллиарда рублей. Об этом 7 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На калужском заводе АО «Вольво Восток» Admoblkaluga.ru

АО «Вольво Восток» стало первым иностранным производителем грузовой техники, которое начало полномасштабное производство в России. В Калуге были построены заводы по производству грузовых автомобилей, экскаваторов, кабин для грузовых автомобилей, запущен сервисный центр грузовой техники и открылся таможенный департамент Вольво. Ежедневно калужский завод шведского концерна выпускает до 20 грузовых автомобилей. Несмотря на пандемию и падение рыночного спроса, производственные цепочки начали быстро восстанавливаться, и сейчас предприятие практически вышло на прежний уровень. Об этом рассказал губернатору Владиславу Шапше вице-президент компании «Вольво Восток» директор калужского завода «Вольво» Стефан Кехлер. Губернатор ознакомился с работой завода по производству грузовых автомобилей и завода кабин шведской марки. Калужский завод — один из лучших в производственной системе концерна. По словам директора предприятия, Россия остаётся важным рынком для компании. В дальнейшем «Вольво» продолжит инвестиционную деятельность на уровне страны и региона. В ближайшее время планируется увеличить количество сотрудников, нарастить локализацию производства. Владислав Шапша отметил, что Калужскую область и компанию «Вольво» связывает многолетнее сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, дилеры шведской автокомпании Volvo приступили к приёму клиентских заказов на модели Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM и Volvo FMX, произведённые на заводе в Калуге. Реализации грузовиков Volvo новой и текущей модельной линейки будут идти параллельно до апреля 2021 года, пока производство на калужском автопредприятии полностью не перейдёт на выпуск исключительно грузовых машин нового поколения.

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