Сеул, , 11:13 — REGNUM Ущерб в сферах культуры, спорта и туризма в Южной Корее из-за пандемии коронавируса оценивается почти в 11 трлн вон (~$9,5 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма.

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По их словам, в период с января по сентябрь 2020 года ущерб в данных сферах оценивается в размере 10,7 трлн вон (~$9,2 млрд). Известно, что убытки связаны с отменой культурных и спортивных мероприятий, а также сокращением количества туристов.

Отмечается, что больше всего от распространения коронавирусной инфекции пострадал туристический сектор. Потребительские расходы в данном секторе сократились на 24,5 трлн вон (~$21,1 млрд).

Ущерб в сфере культуры и искусства оценивается в 504,9 млрд вон (~$436,5 млн).

Количество посетителей кинотеатров в указанный период снизилось на 78,7%, а количество отмененных концертов и выступлений превысило отметку 400.