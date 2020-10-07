Тбилиси, , 10:31 — REGNUM Экспорт персиков и абрикосов из Грузии в 2020 году почти вдвое выше, чем годом ранее. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства страны.

По данным ведомства, в текущем году в другие страны продали 25,3 тыс. тонн персиков и абрикосов (в прошлом году 13,2 тыс. тонн) на общую сумму $21,3 млн (в прошлом году $12,5 млн). Из них в Россию отправили 66% от объема экспорта или 16,8 тыс. тонн.

На втором месте по этому показателю Армения, в которую отправили 7,5 тыс. тонн фруктов, а на третьем — Азербайджан, куда продали около половины тонны.

Стоит отметить, что в этом году при минсельхозе Грузии была создана рабочая группа, которая собирала и систематизировала информацию об урожае и помогала фермерам налаживать связи с дистрибьюторами.