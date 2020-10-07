Москва, , 09:57 — REGNUM Невзирая на сложную экономическую ситуацию в мире, нестабильность, и как главный фактор сегодняшнего дня — возможное введение новых ограничительных мер, жители России демонстрируют умеренный оптимизм, и он растет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что индекс потребительской уверенности в III квартале 2020 г. вырос до — 22% после резкого падения во II квартале до — 30%.

«Закрылось достаточно небольшое количество бизнесов, безработица выросла, но во вполне разумных объемах, да и государство чуть ли не впервые в новейшей истории России прикладывает все силы для того, чтобы жизнь простого гражданина не ухудшилась, а, возможно, даже и улучшилась, — сказал Строганов. — Несмотря на общеэкономический спад в мире, наши отрасли работают, мы на данный момент пятая экономика в мире по внешней статистике. Меньше торговать мы не стали, рынки не потеряли, но, наоборот, приобрели выход на рынок Ближнего Востока (через Сирию) и Латинской Америки. И достаточно характерно, что именно сейчас, во время достаточно серьезных испытаний для всех стран и для граждан России, потребители демонстрируют сдержанный оптимизм и, что важно для бизнеса — готовность потреблять товары и услуги».

Как полагает экономист, это значит, что граждане страны стали обращать меньше внимания на пропаганду и больше верить кошельку и своим глазам.

«Тем не менее в обществе сейчас господствует скорее консервативная модель потребления, связанная с высокими рисками среды, и этот тренд, скорее всего, сохранится до конца 2020 года, — сказал Строганов. — Однако, как показывает опыт, при достаточно небольших изменениях в положительную сторону потребители сразу перестраиваются на модель больших трат и более частого потребления благ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, доля респондентов, негативно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12 месяцев, снизилась с 45% до 36%, доля респондентов, ожидающих ухудшения своего материального положения, сократилась с 31% до 23%.

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