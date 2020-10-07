Додома, , 10:01 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) одобрил пакет чрезвычайной помощи для 28 беднейших стран мира, чтобы помочь им облегчить задолженность и справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Чрезвычайная помощь призвана помочь странам покрыть свои долги перед МВФ в течение следующих шести месяцев и «высвободить скудные финансовые ресурсы для жизненно важных неотложных медицинских и других мер по оказанию помощи» во время пандемии.

28 стран, которые получат второй транш финансовой помощи, — это Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Джибути, Йемен, Коморские острова, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Танзания, Того, Центральноафриканская Республика, Чад и Эфиопия. Аналогичные меры были приняты в середине апреля, тогда помощь МВФ получили 25 стран.

Мали также имеет право на получение помощи, но пока не была включена в этот список, поскольку «отсутствует ясность относительно того, признает ли международное сообщество нынешний военный режим в качестве правительства Мали», говорится в сообщении МВФ.

Облегчение долгового бремени осуществляется через Фонд сдерживания катастроф и оказания чрезвычайной помощи, который позволяет МВФ предоставлять гранты беднейшим и наиболее уязвимым странам, пострадавшим от стихийного бедствия или кризиса общественного здравоохранения. При условии наличия достаточных ресурсов в рамках фонда гранты могут быть предоставлены на двухлетний период до середины апреля 2022 года на общую сумму, по оценкам МВФ, 959 млн долларов США.