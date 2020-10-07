Тюмень, , 09:53 — REGNUM В Тюмени снесут торговый центр «Европа», расположенный на улице Чаплина, 90, по решению Арбитражного суда Тюменской области от 2013 года. На разработку проекта сноса департаментом земельных отношений и градостроительства мэрии объявлен аукцион с максимальной ценой контракта 336,3 тыс. рублей. Об этом сообщается в документации, представленной на сайте госзакупок.

Аукцион намечен на 16 октября 2020 года.

Причин сноса ТЦ «Европа» несколько. Во-первых, трёхэтажное сооружение появилось на месте, где должна была располагаться временная автостоянка. Земля сдавалась мэрией в аренду и ТЦ был возведён незаконно. Кроме того, данный самострой был признан пожароопасным объектом.