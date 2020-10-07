Черкесск, , 09:49 — REGNUM Вице-премьер России Юрий Трутнев назвал «Архыз» в Карачаево-Черкесии одним из немногих проектов развития горнолыжного спорта, который удалось осуществить за последние годы. Тем не менее работу на курорте надо продолжать, надо продвигаться дальше. Об этом он заявил 6 октября в ходе рабочей поездки в Карачаево-Черкесию.

«Посмотрели «Архыз», на котором мы сегодня проводим совещание. Это один из немногих состоявшихся проектов развития горнолыжного спорта, туризма. Когда я говорю «состоявшийся» я имею в виду не то, что на этом и надо заканчивать работу», — отметил Трутнев.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что в 2019 году турпоток на курорте «Архыз» составил 180 тыс. человек. Это неплохие показатели, но курорт надо развивать, подчеркнул вице-премьер.

Напомним, курорт «Архыз», построенный в одноименном поселке в Карачаево-Черкесии, начал работу в 2013 году. Он является одним из проектов, реализуемых в СКФО корпорацией «Курорты Северного Кавказа». За семь лет в туркомплексе построены две туристические деревни — «Романтик» и «Лунная Поляна», создано более 40 объектов горнолыжной и инженерной инфраструктуры.

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