Москва, , 09:37 — REGNUM Ни поддержка ЦБ РФ вместе с госкорпорациями, которые должны реализовать часть валюты, ни поддержка нефти пока не спасают рубль от падения, а лишь замедляют его, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«При этом главным антидрайвером в паре доллар/рубль сейчас выступает доллар США, который 6 октября снова начал укрепляться.

Рост американца был вызван сообщением о том, что Дональд Трамп приостановил до президентских выборов переговоры по новому пакету стимулов экономики.

В свою очередь, после того как сдерживающий рост доллара фактор в виде новых мер поддержки экономики стал неактуальным, американская валюта может продолжить рост на фоне продолжающегося восстановления экономики.

Это видно из статистики, в частности, опубликованных в пятницу данных с рынка труда. Уровень безработицы в США снизился с 8,4% до 7,9%, тогда как эксперты ожидали снижения всего до 8,2%.

Сегодня, 7 октября, утром внешний фон складывается нейтральным. Нефть снижается, Brent теряет более 1%. Индекс доллара демонстрирует нейтральную динамику. Азиатские фондовые площадки растут.

Учитывая поддержку ЦБ РФ, рубль с утра может попробовать укрепиться, однако во второй половине динамика может измениться», — считает эксперт.

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