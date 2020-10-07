Токио, , 09:18 — REGNUM Работа четвертого реактора АЭС «Такахама», находящейся в японской префектуре Фукуи, была приостановлена энергетической компанией Kansai Electric Power, которая является оператором данной станции. Об этом 7 октября сообщает агентство Kyodo.

По информации журналистов агентства, решение о приостановке работы реактора АЭС было принято из-за того, что компания не успела в установленный срок провести необходимую модернизацию для того, чтобы инфраструктура реактора стала соответствовать обновленным требованиям безопасности государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября украинская госкомпания «Энергоатом» подписала контракт с американской компанией Westinghouse на поставку нелицензионных топливных сборок для реакторов типа ВВЭР-440.