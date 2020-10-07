Новосибирск, , 09:13 — REGNUM Новосибирской области выделят федеральные средства на дополнительные выплаты социальным работникам, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлен коронавирус, и лицам из групп риска. Соответствующее решение принято на заседании комиссии Федерального собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

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По словам первого заместителя председателя Государственной думы Александра Жукова, региону дополнительно выделят 25,7 млн рублей. Средства пойдут на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлен коронавирус и лицам из групп риска заражения. Всего по указанному направлению в область направлено почти 187 млн рублей.

Кроме того, на ежемесячную выплату малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет Новосибирской области из резервного фонда правительства России планируется выделить дополнительно ещё 459 млн рублей. Общая сумма поддержки из фонда составит 2,9 млрд рублей. Также, на эти цели из федерального бюджета регион получил 2,2 млрд рублей.