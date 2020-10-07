Москва, , 10:00 — REGNUM Ключевое мероприятие для игроков агропромышленного комплекса России — международная тематическая выставка «Агросалон 2020» открылась на площадке «Крокус Экспо» в Москве. Она проходит с 6 по 9 октября. По опыту международных салонов, форум открывается один раз в 2 года. В числе участников российские и зарубежные компании в сфере производства сельхозтехники, аграрии, эксперты по развитию бизнеса, нормативного регулирования, промышленной кооперации и новым технологиям. Организаторами проекта выступили «Росспецмаш» и «VDMA» — российская и немецкая Ассоциации производителей сельскохозяйственной техники.

«Если посмотреть на экономическую политику, то мы видим, что пандемия, перекрытие границ, новые реалии заставили правительство больше обращать внимание на своего производителя. Некоторые поставщики комплектующих перестали поставлять свою продукцию в Россию из Германии, Италии. Особенно это было актуально весной. Это побудило и компании, и руководство страны больше заниматься локализацией, углублять производства в стране, создавать их. В этом смысле пандемия отрезвляюще подействовала на наше правительство», — отметил лидер «Партии Дела», президент Ассоциации «Росспецмаш», соорганизатора «Агросалона», Константин Бабкин.

Крупнейшая российская отрасль в этом году оказалась в режиме повышенной готовности. Сельское хозяйство официально хотя и не причисляют к пострадавшим от пандемии, однако реальность показывает снижение потребительского спроса, введение дополнительных санитарных правил, искажение логистики. Этот вопрос становится основным на «Агросалоне 2020».

«Множество отрицательных моментов есть сегодня: ограничения, которые ввели ещё в марте из-за пандемии, снижение покупательской способности. Мы можем опираться на очень простые цифры. Не на данные, высосанные из пальца, при которых у нас всё растёт, а на количество уплаченных НДФЛ, — считает владелец группы агропредприятий «Верхнехавский агрохолдинг» Антон Пермяков. — За счёт экспорта ситуация поддерживается, Юго-Восточная Азия сильно помогает. Но лучше бы кормили своих людей, прежде всего».

Делегаты обсудили острые моменты, от которых страдает не только каждая отдельная отрасль, но и экономика страны в целом. Среди прочих — дебиторские задолженности, необходимость в компонентах при маленьких объемах рынка, неэффективная экономическая политика, низкие стандарты обучения.

«Есть поддержка сельского хозяйства, но в этом году она сокращается. Бюджет Минсельхоза уменьшается на 40 миллиардов рублей, хотя деньги у правительства есть. Созрели условия для снижения налогов, но снижения мы не видим. Понижается ключевая ставка, кредиты становятся постепенно более дешевыми, для крестьян и машиностроителелей. для потребителей, но здесь еще есть над чем работать, по улучшению кредитной политики, — рассказал Константин Бабкин. — Надо работать над защитой рынка, его расширением. Например, рынок Китая закупает 30 миллионов тонн зерна в год — мы туда практически ничего не поставляем. Эту нишу занимает Северная, Южная Америка. В связи с тем, что между Китаем и Америкой сейчас ухудшаются отношения, Китай может сместить закупки в Россию. Для этого нужны усилия Минсельхоза, МИДа. Этих усилий мы пока не видим».

В таких условиях особенно важно проведение мероприятий, на которых сельхозпроизводители могут прийти к консенсусу по важным вопросам и оценить ситуацию на рынке, уверены участники «Агросалона».

»Подобные выставки дают возможность собираться аграриям в неформальной обстановке, обсуждать новинки. Такая точка сбора необходима для обмена мнениями прежде всего», — считает руководитель регионального отделения «Партии Дела» в Приморском крае Всеволод Ию.

На мероприятии речь шла и о возможностях России по масштабному внедрению новых технологий в АПК.

«К сожалению, американцы в этом плане раньше начали. Так что наша задача догнать, а уже потом перегнать. С первым мы уже справились, за редкими исключениями мы реализовали все электронные опции, которые есть у наших конкурентов», — пояснил управляющий товарной группой кормоуборочной техники «Ростсельмаш» Владимир Зинов.

«С учётом всех программ, высокой степени локализации мы контролируем свою себестоимость. Порядка 90% комплектующих в нашем тракторе — это Россия. Большая часть из этих комплектующих производится у нас на предприятии», — заявил руководитель группы продвижения Петербургского тракторного завода Сергей Солдатов.

Есть и другие насущные проблемы аграрной отрасли, которые необходимо оперативно решить, а именно: вопросы переработки, считает депутат Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай от «Партии Дела» Сергей Мазалов.

«Ситуация не такая критичная, например, по молочной продукции. Однако есть падение потребительского спроса. Я считаю, что нам нужна так называемая глубокая переработка. Также необходимо делать ставку на наше, отечественное производство, отойти от зарубежных компонентов. Таким образом мы сможем увеличивать продажи и улучшать качество своей техники. Надо оставлять деньги в своей стране», — полагает он.

Агросалон выступает необходимым посредником между создателями техники и аграриями. С одной стороны — десятки выставочных экземпляров машин, оборудования, комплектующих, тест-драйвы, разработки будущего и передовые технологии. С другой — спецпредложения от создателей, обмен опытом, договорённости и поиск потенциальных инвесторов.

«Я здесь впервые, приятно удивлен тому, что вижу на Агросалоне. Думаю, самое важное, что необходимо понять всем участникам этой встречи — Россия конкурентоспособна, мы уже создаём внушительную технику», — отметил председатель регионального отделения «Партии Дела» в Республике Ингушетия Мухмед Хамхоев.

«Республика Алтай — это практически 100% сельскохозяйственный регион. Наша партия ставит целью развитие сельского хозяйства через государственную поддержку. Как итог — развитие промышленности», — резюмировал руководитель регионального отделения «Партии Дела» в республике Валерий Кудачин.