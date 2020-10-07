Сеул, , 09:12 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fith Ratings сохранило кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «AA—». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства.

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По прогнозам представителей агентства, падение южнокорейского ВВП в 2020 году составит 1,1%, а бюджетный дефицит увеличится до 4,4%.

«Благодаря эффективным мерам борьбы с распространением коронавируса Южной Корее удалось ограничить негативное воздействие на экономику страны по сравнению с другими развитыми странами. Средние темпы падения экономик развитых стран и с стран с аналогичным кредитным рейтингом составляет 7,1%», — сообщили представители FitchRatings.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 114 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 24 353.

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