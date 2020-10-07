Ярославль, 7 октября 2020, 08:50 — REGNUM Жители дома на улице Батова в Ярославле, где в августе произошёл взрыв бытового газа, получили счета за капитальный ремонт. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».
Жильцы возмущены и адресуют свои вопросы власти. В доме сейчас никто не живёт, управляющая компания перестала начислять квартплату, не берут денег и поставщики ресурсов.
Власти уверяют, что всё сделано «в соответствии с действующим законодательством».
Пока что дом не признан аварийным, значит, начисление платежей законно. Но вопросы у людей остаются. Если дом все же признают аварийным и снесут, вернёт ли фонд заплаченные деньги?
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