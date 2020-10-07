Ярославль, , 08:50 — REGNUM Жители дома на улице Батова в Ярославле, где в августе произошёл взрыв бытового газа, получили счета за капитальный ремонт. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Взорвавшийся дом в Ярославле

Жильцы возмущены и адресуют свои вопросы власти. В доме сейчас никто не живёт, управляющая компания перестала начислять квартплату, не берут денег и поставщики ресурсов.

«2 подъезд, 5 этаж, квартира разрушена… Объясните, почему люди в доме не живут, а счета за кап. ремонт до сих пор шлют нам!» — написал один из жителей на странице мэра Ярославля Владимира Волкова в социальной сети.

Власти уверяют, что всё сделано «в соответствии с действующим законодательством».

«В соответствии с действующим законодательством, счета за капремонт выставляют не по факту проживания, а по наличию собственности в доме. Основанием для прекращения начисления платы за капремонт является прекращение права собственности либо признание дома аварийным», — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Пока что дом не признан аварийным, значит, начисление платежей законно. Но вопросы у людей остаются. Если дом все же признают аварийным и снесут, вернёт ли фонд заплаченные деньги?

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