Сеул, , 08:36 — REGNUM Валютные резервы Южной Кореи за месяц увеличились почти на $1,6 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, на конец сентября валютные резервы страны составили $420,55 млрд, что на $1,59 млрд больше по сравнению с месяцем ранее.

Известно, что показатель продолжает расти на протяжении шести месяцев подряд. Эксперты отмечают, что рост показателя связан с продажей стабилизационных валютных облигаций и увеличением доходности инвестиций. Ценные бумаги сократились на $3,7 млрд, до $379,08 млрд, а депозиты, напротив, увеличились на $5,33 млрд, до $29,15 млрд, золото осталось на уровне $4,79 млрд.

По состоянию на конец августа Южная Корея занимает девятое место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай — $3,1 трлн, на втором была Япония — $1,3 трлн, на третьем месте Швейцария — $1,1 трлн.

Валютный резерв — запас иностранной валюты, а также золота, которым располагают органы исполнительной власти или Центральный банк страны, предназначенный для платежей по международным расчетам и др. валютных операций, совершаемых в интересах экономического развития государства.