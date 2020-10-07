Москва, , 06:53 — REGNUM Срок завершения строительства газопровода «Турецкий поток» сдвинулся на полгода в связи с заминкой при строительстве болгарского сектора проекта, говорится в октябрьском меморандуме евробондов «Газпрома».

В компании отмечают, что ещё в конце зимы Болгария планировала завершить строительства перемычки на границе с Сербией в первом полугодии 2020 года. Однако сейчас её обещают построить к концу 2020 года.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заверил стороны, что строительство газопровода «Балканский поток» (такое название используют в Софии) на болгарской территории подошло к заключительному этапу.

Предполагается, что после завершения строительства Болгария станет стратегическим газовым хабом в регионе.

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