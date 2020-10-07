Москва, , 06:47 — REGNUM Крупный финансовый иск к Минобороны России поступил в арбитраж Москвы. Претензии ОАО «Российские железные дороги» на сумму почти 301 млн рублей пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление подано в суд 1 октября 2020 года. Сумма требований — 300 895 100 рублей. Вероятно, речь идёт о задолженности за перевозку военнослужащих.

Это далеко не первый спор между сторонами. За август-сентябрь 2020 года Минобороны РФ подало семь исков к РЖД. 16 ноября суд рассмотрит претензии ведомства на сумму 14,3 млн рублей, 9 ноября — на 5,8 млн рублей, 11 ноября — на 4,2 млн рублей. А, например, в конце апреля министерство обратилось с десятком исков с требованием о взыскании неустойки, в том числе по контракту на оказание услуг по выполнению воинских железнодорожных грузовых перевозок во внутригосударственном сообщении. Часть претензий суд отклонил.

А в июне-июле РЖД подало три иска к Минобороны РФ. На 28 октября назначено заседание, в рамках которого рассмотрят требование о взыскании 38 200 140 рублей. В сентябре с департамента управления военных сообщений министерства была взыскана небольшая сумма долга по госконтракту от 2019 года.