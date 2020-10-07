Кызыл, , 06:23 — REGNUM Власти Тувы для улучшения продуктивности и племенных качеств местного скота используют привозных животных-производителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, с начала года сюда завезено более пятисот баранов-производителей горно-алтайской тонкорунной, калмыцкой курдючной пород, а также бурятских мясных буубэев.

Из Дагестана в республику привезли также более трёх десятков козлов-производителей советской шерстной породы. В региональном минсельхозпроде отметили, все привезенные животные хорошо пережили зиму и адаптировались к местным условиям.

«За тем, как они проходили акклиматизацию, наблюдали ученые Тувинского НИИ сельского хозяйства. По их информации, ни одно животное не заболело, и каждое из них к концу нагульного периода увеличило живую массу в 1,3 — 1,6 раза по сравнению с весом на момент привоза в Туву», — отметили в правительстве.

По планам необходимо осеменить более 500 тыс. голов скота. Однако число производителей недостаточно, по норме один баран за сезон может осеменить не более 100 самок. Поэтому хозяйствам придётся побороться за возможность использования породистых производителей.