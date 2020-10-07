7 октября 2020 | Время чтения 6 мин

У задержанного ФСБ в аэропорту мэра одного из сибирских городов обнаружился ещё и лесной бизнес в собственности.

Анастасия Степанова, , 05:43 — REGNUM Не успела отгреметь в медиаповестке в связи со скандальным делом фамилия бывшего иркутского губернатора Сергея Левченко, как регион снова на слуху. Внимание общественности мэр Усть-Кута из Иркутской области Александр Душин привлёк после того, как его задержали сотрудники ФСБ в аэропорту как фигуранта уголовного дела. Дело было связано с бюджетными деньгами и муниципальным контрактом на благоустройство, а по вменяемой статье чиновнику может грозить до десяти лет лишения свободы. ИА REGNUM проанализировало ситуацию и обнаружило, что глава администрации Усть-Кутского городского поселения одновременно с этим имеет ещё и обширный бизнес. Ему принадлежат крупные доли в нескольких лесозаготовительных компаниях, которые хоть и переданы в доверительное управление, но из его собственности не выбывали.

Напомним, лесному комплексу уделил внимание на последнем совещании президент РФ Владимир Путин. Он поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из страны грубо — или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Комментируя данную инициативу, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, отметил, что за два прошлых года ущерб от незаконных вырубок в регионе был около 40 млрд рублей.

«Лесная мафия» вывезла из Приангарья сырьё на сотни миллиардов рублей

Уголовное дело в Усть-Куте

Следственный комитет РФ сообщил, что в аэропорту Иркутска силами сотрудников ФСБ 2 октября 2020 года был задержан мэр иркутского Усть-Кута Александр Душин, ставший фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия.

Следствие считает, что год назад Душин от имени администрации заключил контракт с коммерческой фирмой на работы по благоустройству. Несмотря на то, что работы не были выполнены в оговоренном объёме, с фирмой подписали акты приёмки. На основании этих документов подрядчик получил из бюджетов двух уровней порядка 40 млн рублей, из которых 16 млн рублей — «за невыполненные либо выполненные с нарушением проектной документации работы».

Следствие уточнило, что на счёта аффилированных с мэром юрлиц подрядчик перевёл 16 млн рублей.

О бизнесе мэра и его семьи

Александр Душин, занимая пост, который несовместим с ведением бизнеса, пошёл по пути многих высокопоставленных чиновников — он передал свои лесозаготовительные активы в доверительное управление. Остановимся на них подробнее.

Должность главы администрации Душин занял в октябре 2017 года. До этого он успел побывать индивидуальным предпринимателем в сфере недвижимости (с апреля 2000 по сентябрь 2017 года), руководителем муниципального предприятия «Фаомпласт», которое работало с декабря 1996 по апрель 2011 года.

Раздъяконов также руководит и другим активом Душина — лесозаготовительной компанией «Леналессервис». Фирма с уставным капиталом 100 тыс. рублей была создана в июле 2000 года. В ней работают около 230 человек. Душин — единственный владелец, а на время муниципальной службы управляет активом всё та же Наталья Душина.

Компания «Леналессервис» была объектом проверок надзорных органов десять раз. В июле 2019 года Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Бурятии при проверки выявило «нарушение правил хранения подкарантинной продукции (хранение зараженной подкарантинной продукции, захламление территории хранения)». В октябре 2018 года это же ведомство обнаружило «нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции».

А в июне 2019 года служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области обнаружила многочисленные нарушения, в частности отсутствовали «данные по актуализации учетных сведений по объекту по переработке древесины» в Восточной промзоне, отсутствовали сведения о постановке на учёт объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, «расположенного в Усть-Кутском районе, в Марковском лесничестве». Также было «установлено захламление» земельного участка отходами производства, отсутствовала «программа производственного экоконтроля».

В июле 2016 года министерство лесного комплекса Иркутской области, проведя проверку, также имело претензии к работе фирмы. К примеру, за неочистку мест рубок, а также, что «разработка лесосеки осуществляется не в соответствии с технологической картой», «в квартале №358 выдела №37 Марковской дачи Марковского участкового лесничества не был произведён проектируемый посев леса», «запланированный объем работ по рубкам ухода в молодняках за 2014 год не выполнен в полном объёме», «запланированный объем противопожарных работ в виде рубок ухода за минерализованными полосами в 2015 году выполнен не в полном объёме».

«Леналессервис» на сегодня также владеет 90% доли в лесозаготовительном ООО «Верхнеленская лесная корпорация».

Корпорация с уставным капиталом 2,5 млн рублей была создана в апреле 2019 года, когда Душин уже был главой администрации. А в августе 2020 года она сменила «прописку» с Братска на Усть-Кут. 10% доли в активе, созданном путём реорганизации в форме преобразования одноимённого акционерного общества, принадлежит Наталье Душиной. Возглавляет корпорацию с декабря 2019 года Иван Ортин.

Помимо уже перечисленных активов, у задержанного Александра Душина есть 51% в лесозаготовительном ООО «Ленская лесная компания», которое было создано в марте 2009 года. Владелец оставшейся доли — Павел Годованюк, директор ещё одной лесозаготовительной компании Иркутской области (ЗАО «Усть-Кутский лес»).

Совместно с Годованюком Душин владеет и ООО «Лесник» (предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок). Фирма была создана в октябре 2013 года. Доля в «Леснике» была заложена Вячеславу Владимировичу Николюку. Примечательно: данные залогодержателя совпадают с данными бывшего работника структур МВД, уроженца Иркутской области.

В активе Александра Душина есть также благотворительный фонд «Отечество», который он учредил в апреле 2010 года. Основной вид деятельности — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. Руководит фондом Елена Раздъяконова.

Уже упоминаемая как доверительный управляющий мэра Наталья Душина также с сентября 2017 года зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, который работает в сфере аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом.

По уголовному делу, фигурантом которого стал глава администрации, продолжается расследование, проходят обыски. В качестве меры пресечения Душину избрали арест. По вменяемой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы. А следователи не исключают возможного пополнения списка подозреваемых.