Владивосток, , 05:11 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 6 октября подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 годы, которая предусматривает строительство новых газопроводов, газификацию предприятий, жилых домов, в том числе в сёлах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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С 2008 по 2019 годы Газпром инвестировал в Приморье 28,2 млрд рублей — построено 12 газопроводов протяженностью 192 км, созданы условия для газификации более тысячи домов. Идёт строительство шести газопроводов-отводов протяженностью 173 км.

С 2021 по 2025 годы инвестируют ещё 21 млрд рублей, что позволит построить и реконструировать 108 км газопроводов-отводов, 194 межпоселковых и 77 км внутрипоселковых газопроводов, газифицировать 554 домов в семи населённых пунктах, 30 котельных и предприятий. Газ поступит резидентам ТОР, на различные объекты во Владивостоке и Артёме.

«Газпром последовательно наращивает объекты газоснабжения в Приморье. Приоритеты программы, определённые президентом России, — это газификация села, и эта работа будет вестись усиленными темпами», — сказал Алексей Миллер, добавив, что продолжится и сотрудничество по социальным и благотворительным проектам.

По словам Олега Кожемяко, подписанная программа даст увеличение как минимум в два раза газификации региона. Речь идёт о строительстве новых газозаправочных станций, мало — или среднетоннажного завода СПГ, и о переводе транспорта на газомоторное топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае построят 276 км внутрипоселковых газопроводов, подготовят к приёму газа 20,6 тыс. домов, 23 котельных и предприятий.