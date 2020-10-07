Пекин, , 04:11 — REGNUM На конец второго квартала текущего года аннуитетные (ежегодные) фонды китайских предприятий достигли почти 1,98 трлн юаней (около $290,7 млрд), что на 181,1 млрд юаней больше, чем на конец прошлого года, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Фонды сгенерировали 70,9 млрд юаней суммарного инвестиционного дохода в этом году, сообщили в Министерстве трудовых ресурсов и социальной защиты Китая.

Средневзвешенная рентабельность инвестиций фондов составила 2,99% во втором квартале, превысив показатель предыдущего квартала и аналогичного периода прошлого года.

В 2004 году в Китае были введены корпоративные аннуитеты как форма дополнительного пенсионного плана. В последние годы, по мере роста численности пожилого населения страны, все больше и больше сотрудников подписываются на планы аннуитета.

По данным министерства, на конец июня к таким программам присоединились 99 693 предприятия и 26,37 млн сотрудников.