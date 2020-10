Чанчунь, Китай, , 04:07 — REGNUM Ведущий китайский автопроизводитель First Automotive Works (FAW) Group Co. Ltd. отчитался о продаже 130 тыс. автомобилей марки Hongqi за первые девять месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

Данный показатель вырос на 104% в годовом исчислении. Только в сентябре компания продала 21,5 тыс. автомобилей бренда, что на 86% больше в годовом исчислении. Также компания запустила флагманский роскошный седан Hongqi H9 в конце августа.

Продажи автомобилей марки Hongqi превысили 100 тыс. автомобилей за 2019 год. На 2020 года компания поставила задачу продать 200 тыс. автомобилей и выйти на показатель 600 тыс. автомобилей к 2025 году.

Компания FAW была основана в 1953 году в города Чанчунь провинции Цзилинь северо-востоке Китая, где расположена колыбель китайской автомобильной промышленности. Группа продала более 1,63 млн автомобилей за первую половину 2020 года, что ан 2,3% больше в годовом исчислении.